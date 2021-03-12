Роберт Дауни младший номинирован на премию "Золотая малина" в категории "Худший актёр года"

Актёр Роберт Дауни младший номинирован в категории "Худший актер года" на премию "Золотая малина" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фильмы "365 дней", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Хэллоуин Хьюби", "Абсолютное доказательство" и "Не та девушка" включили в список кандидатов на антипремию "Золотая малина" за худший фильм 2020 года.

За награду в категории "Худший актёр года" соревнуются Роберт Дауни младший, Адам Сэндлер, Микеле Морроне, Майк Линделл и Дэвид Спейд.

На звание "Худшей актрисы" года претендуют Энн Хэтэуэй за роль в фильме "Последнее, чего он хотел", Кэти Холмс за участие в фильме "Кукла 2: Брамс", Кейт Хадсон с ролью в картине "Мьюзик", а также Лорен Лапкус и Анна Мария Сиклуцка, сыгравшие в "Не та девушка" и "365 дней".

Напомним, премия "Золотая малина" присуждается в девяти номинациях. Среди них, помимо худших актёра, актрисы и фильма, отмечаются худшая режиссура, худший сценарий и худший ремейк.