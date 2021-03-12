Компания Google объяснила ограничения YouTube на фильм "Крым. Путь на Родину"

Google наложил ограничение на фильм "Крым. Путь на Родину" на YouTube из-за демонстрации сцен насилия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Google ввела ограничение на фильм "Крым. Путь на Родину" на YouTube из-за наличия в нём сцен насилия, объяснили в пресс-службе компании.

Представители корпорации также заявили агентству ТАСС, что с апреля 2020 года на ролике стоит ограничение по возрасту из-за сцен с застреленным человеком и ранеными жертвами, а также с человеком в луже крови. В компании отметили, что фильм доступен для просмотра взрослыми зрителями

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, блокировку документального фильма 2015 года прокомментировал депутат Виталий Милонов. Депутат заявил, что "была организована кампания по сбору жалоб с украинской стороны".

Также на сайте сообщали, что режиссёр фильма, опубликованного на YouTube-канале "Россия-24", считает блокировку фильма попыткой руководства Google помешать большему числу зрителей "узнать правду о присоединении Крыма".