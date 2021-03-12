Чтобы люди в России питались вкусно, полезно и разнообразно

Компания Danone инвестировала в этот комбинат (размер инвестиций около 1 млрд рублей), а значит, и в регион. Инвестируя в развитие края, Danone в России рассчитывает на государственную поддержку в укреплении сырьевой базы на Кубани, в развитии государственных программ по обеспечению жителей качественной продукцией.

По словам заместителя главы администрации Краснодарского края Александра Руппеля, компания Danone – давний инвестиционный партнер Кубани, где инвесторам предоставляются максимально комфортные условия.

- Запуск линии продукции Alpro в России - овсяных, миндальных и кокосовых растительных напитков – это большое событие для нас, - поздравил всех участников события региональный директор по корпоративным вопросам Danone в России Олег Жарко. – Мы справились со всеми трудностями, которые преподнес прошлый год, и все-таки запустили линию, продолжая служить своей миссии. А миссия нашей компании – сделать так, чтобы люди лучше питались и были здоровыми.

- Сегодня есть повод для гордости, - вторит коллеге старший вице-президент подразделения «Свежие молочные продукты и продукты на растительной основе» в странах СНГ, Турции и Иране Чарли Каппетти. – В условиях пандемии в Лабинске мы запустили новое производство. Баланс продуктов животного и растительного происхождения в рационе современного человека – новый тренд, которому важно соответствовать, если ты крупный производитель продуктов питания.

Далее выступающий отметил, что на решение о запуске нового производства повлиял растущий интерес российского потребителя к подобной продукции, к здоровому, разнообразному и сбалансированному питанию.

На сегодняшний день запущена и работает линия производства овсяных, миндальных и кокосовых растительных напитков. Завершен первый этап инвестиционного проекта.

До конца года предполагается закончить II этап. В перспективе рассматривается возможность наладить производство на основе местного сырья.