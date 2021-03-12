Иранский контейнеровоз атакован в Средиземном море.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Иранское грузовое судно подверглось "террористическому нападению" в Средиземном море.
Об этом в пятницу сообщает Nournews.
Отмечено, что что на судно было установлено взрывное устройство, которое привели в действие. При этом никто из членов команды корабля не пострадал.
"Подобные террористические акты приравниваются к пиратству", - заявил представитель IRISL ("Судоходные линии Исламской Республики Иран").
От взрыва немного пострадало само грузовое судно.
Ранее йеменские повстанцы-хуситы атаковали крупнейший нефтяной экспортный порт Саудовской Аравии. Оснащенные бомбами дроны были направлены в порт Рас-Таннура. В нем производится загрузка всех ключевых сортов нефти королевства, а также продукты нефтепереработки. В саудовском Министерстве энергетики заявили, что в результате атаки никто не пострадал, дроны были сбиты.