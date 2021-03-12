Более 38 тысяч нижегородцев имеют знаки отличия ГТО

В Нижегородской области 11 марта отметили 90-летие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, 38 737 нижегородцев сейчас являются обладателями знаков отличия ВФСК «ГТО». В частности, у 16 146 человек - золотые знаки отличия, у 14 058 - серебряные, у 8 533 – бронзовые.

- Возвращение ГТО 7 лет назад по решению президента РФ Владимира Путина получило положительный отклик у десятков тысяч нижегородцев. Комплекс не просто вовлекает людей в спорт, он позволяет развивать спортивную инфраструктуру. В юбилей мне хочется поздравить всех обладателей знака ГТО и тех, кто вкладывает силы в возрождение движения, - отметил Глеб Никитин.

В настоящее время в регионе действует 58 центров тестирования, где каждый может получить исчерпывающую информацию о движении ГТО, попробовать свои силы в выполнении заданий.

- С 2019 года физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне вошел в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни!» нацпроекта «Демография». Благодаря этому у нас в регионе, например, за последние два года создано 29 малых спортивных площадок, а в поселке Бутурлино появился физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, - добавил Глеб Никитин.

В Нижегородской области ежегодно проходит около 20 различных фестивалей и спартакиад регионального уровня, в которых можно продемонстрировать свои достижения в выполнении норм ГТО.