Депутат Бессараб призвала уточнить критерии нуждаемости для выплаты детских пособий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила новые правила выплат пособий семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

В Минтруде России предусмотрели новый порядок выплат, он будет зависеть от финансового состояния семьи. В расчет пойдут не только доходы, но и недвижимое имущество.

Дополнительные критерии, по мнению парламентария, помогут направлять деньги тем семьям, которые действительно в этом нуждаются. А вот те, кто скрывают доходы и пытаются получить их нечестным путем, будут исключены.

- Безусловно, нужно ввести критерии нуждаемости. Нельзя не признать, что у нас есть граждане, которые скрывают доходы от незаконной сдачи в аренду помещений, также процветает неформальная занятость, - объяснила парламентарий.

При этом, по мнению депутата, нужно расширить критерии нуждаемости и исключить из списка неликвидное имущество.

- Например, две квартиры в Москве стоят совершенно не столько, сколько две квартиры в заброшенном поселке Крайнего Севера. У гражданина может быть имущество, которое он не способен реализовать. Необходимо, чтобы были исключения из списка, — добавила Бессараб в беседе с RT.

Ранее в Минтруде отметили, что предусмотрено несколько категорий получателей выплат. Принимать положительное или отрицательно решение будут после анализа материального положения заявителя.

Речь идет не только об официальной зарплате, но и наличии недвижимости, автомобиля и тд. Только для многодетных семей предусмотрят льготы, сообщает телеканал "360".