Рейтинг популярности принца Гарри и Меган Маркл рекордно упал после скандально интервью

Британский принц Гарри и его жена дали интервью Опре Уинфри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандальное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали известной американской телеведущей Опре Уинфри, ударило по рейтингу супругов.

Опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov, показал, что рейтинг популярности герцогов Сассекских стал стремительно падать.

После выхода программы в эфир, положительно к принцу относятся только 45% респондентов, а 48% настроены против. При этом еще в начале марта младшего сына принцессы Дианы оценивали позитивно 52% респондентов.

К супруге принца, актрисе Меган Маркл британцы и без того были настроены не самым дружелюбным образом. Ее откровенности усугубили ситуацию. Теперь ее воспринимают позитивно только 31% жителей туманного Альбиона. Ранее этот показатель был на отметке в 39%.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. британцев. Исследование проводилось с 10 по 11 парта, после выхода в эфир интервью.

Пооткровенничать с Опрой Уинфри супруги согласились за 9 миллионов долларов. Они сделали много заявлений, которые были встречены в Букингемском дворце с неодобрением. В частности, о предвзятости, и суицидальных мыслях у Маркл из-за сложностей жизни при дворе, о проблемах с ментальным здоровьем принца и расизме, сообщает Пятый канал.