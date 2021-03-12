45 стран обратилось в Совет ОНН с призывом освободить Алексея Навального. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

45 государств выступили в пятницу на 46-й сессии Совета ООН по правам человека с заявлением к РФ освободить блогера Алексея Навального.

В заявлении указанно, что подписавшие его страны обеспокоены "незаконным задержанием, арестом и заключением в тюрьму Алексея Навального".

"Эти действия российских властей [...] противоречат международным обязательствам России в области прав человека, включая право на свободу и личную неприкосновенность и право на справедливое судебное разбирательство, провозглашенное в многочисленных документах международного права в области прав человека", - утверждается в заявлении.

Страны призвали РФ "освободить Навального", сообщает РИА Новости. Среди подписавших заявление 45 стран: Франция, Германия, Польша, Украина, Великобритания, США.

Напомним, в феврале 2021 года решением суда условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" был заменен реальным из-за многочисленных нарушений. Как озвучил в суде представитель прокуратуры, с 2014 года блогер нарушил условия испытательного срока около 50 раз.

В день вынесения решения в зале суда присутствовали дипломаты из 13 стран. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова не раз заявляла, что вмешательство Запада во внутренние дела РФ недопустимо.

Отметим также, что в 2017 году Европейский суд по правам человека отказался признавать наличие политической подоплеки в деле "Ив Роше".