В Минпросвещения предложили разрешить родителям сдавать трудных детей в спеццентры МВД. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы Министерства просвещения РФ Денис Грибов в ходе круглого стола на тему "Работа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений в учреждениях временного содержания" заявил о возможности помещения трудных детей в центр временного содержания.

"Можно было бы в максимальной степени раздвинуть границы, пересмотреть смысл содержания, деятельности центров временного содержания. Может, провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалась, можно скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей не только по решению суда, а, может быть, по согласию родителей. Потребность такая, на самом деле существует", - рассказал Грибов.

Он отметил, что многие родители трудных подростков не в силах объяснить ребенку, что можно делать, а что нельзя, при этом они сами попадают в трудную ситуацию, передает РИА Новости.

Грибанов отметил, что ведомство готово поддержать МВД кадровым обеспечением, подключиться к совместной работе, чтобы аккуратно и правильно воздействовать на таких детей.