Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с фильма "Крым. Путь на родину". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC в короткие сроки снять все ограничения с фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину.

"В направленном в адрес компании Google письме Роскомнадзор указывает, что фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" транслировался в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24" и не содержит какой-либо запрещенной информации", - уточнили в пресс-службе ведомства РИА Новости.

Роскомнадзор считает, что видеохостинг нарушил ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Напомним, фильм Андрея Кондрашова был отмечен администрацией YouTube, как неприемлемый и "шокирующий" контент. Сам автор фильма отметил, что "правда никогда не устраивает" и если когда-нибудь Google и другие IT-гиганты перестанут существовать в России, то, как и турецкие помидоры, они будут заменены отечественными ресурсами.