В СПЧ призвали дать правовую оценку выставке Body worlds, открывшейся на ВДНХ.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призывал дать правовую оценку выставке Body Worlds, открывшейся 12 марта на ВДНХ.
Выставке Body Worlds открылась 12 марта на ВДНХ.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Он также отметил, что сама выставка не похожа на произведения искусства.
Экспозиция человеческих тел доктора Гюнтера фон Хагенса существует 26 лет.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Экспозиция человеческих тел доктора Гюнтера фон Хагенса существует 26 лет. За это время ее посетило 51 385 000 человек в 35 странах мира.