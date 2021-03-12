В СПЧ призвали дать правовую оценку выставке Body worlds, открывшейся на ВДНХ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призывал дать правовую оценку выставке Body Worlds, открывшейся 12 марта на ВДНХ.

Выставке Body Worlds открылась 12 марта на ВДНХ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он также отметил, что сама выставка не похожа на произведения искусства.

Экспозиция человеческих тел доктора Гюнтера фон Хагенса существует 26 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экспозиция человеческих тел доктора Гюнтера фон Хагенса существует 26 лет. За это время ее посетило 51 385 000 человек в 35 странах мира.