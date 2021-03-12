СБУ возбудила дело из-за "харьковских соглашений" с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "Госизмена" и расследует обстоятельства подписания и ратификации в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота в Крыму.

"Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что результатом харьковских отношений стало взаимовыгодное сотрудничество. Украина получила скидку на газ в обмен, а Россия возможность нахождения Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.

За подписание документа тогда голосовали 236 депутатов, против — 226.

На данный момент, подписавшего соглашение экс-президента Януковича на Украине уже подозревают в госизмене.