Поклонская пошутила о своем участии в выборах президента Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ей не поступали предложения снова баллотироваться в Госдуму.

"Посеяли панику о том, что я возвращаюсь прокурором в Крым. А также то, что меня не пригласили в нижнюю палату парламента", - написала депутат в своем Telegram.

Она отметила, что собирается продолжать политическую карьеру.

"Может, принять участие в выборах Президента Украины? Господа преступники, разрушившие страну и захватившие власть в 2014 году, предлагаю задуматься", - в шутку написала Поклонская.

В интервью агентству она отметила, что первая пятилетка многому ее научила. Она также рассказала, что в планах планов возглавить какой-либо из крымских городов у нее нет.

Напомним, что выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года.