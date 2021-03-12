После поражения 0:1 Карпин высказался о спорных моментах матча "Химки" - "Ростов"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Ростов" проиграл матч 22 тура чемпионата России в РФПЛ в гостях "Химкам" со счетом 0:1. Для гостей это уже не первая победа в последних играх. Исход поединка с ростовчанами решил гол с пенальти от Мирзова. У "Ростова" в конце матча забил гол Али Соу, но судья отменил гол. Опубликованное видео обзора матча на канале "Матч Премьер" вызвало споры у фанатов - офсайд не слишком виден.

После матча главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сказал в интервью клубной пресс-службе:

- Кризиса никакого нет. Если команда не может победить, это не значит, что она плохо играет.

В этой встрече много споров вызвал эпизод с отмененным голом "Ростова". Форвард гостей Али Соу забил мяч, но его отменили. И по этому поводу Валерий Карпин отметил:

- Не мое дело обсуждать работу судей. Мне прислали стоп-кадры, которые говорят сами за себя. Все это люди разберут.

При этом, все-таки Карпин сказал - к работе судей есть ну очень много вопросов. По многим эпизодам прошедшей игры. Но главное - разговоров с судьей после завершения поединка не было:

- По пенальти в наши ворота есть вопросы, как и по не назначенному пенальти за фол на Полозе. По отмененному голу тоже есть вопросы.

"Ростов" проиграл "Химкам" со счетом 0:1 и продлил свою серию без побед до пяти встреч. В матче первого круга, напомним, химчане в Ростове-на-Дону победили со счетом 2:0.