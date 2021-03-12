Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала «Крым 24». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Instagram частично заблокировала аккаунт государственного телеканала "Крым 24". Об этом сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.

"В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram, офис находится в США, частично заблокировала аккаунт телеканала "Крым 24". Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Администрация соцсети обвинила телеканал в использовании сервисов по "накрутке лайков".

Блокировку снимут 19 марта - сразу после годовщины Крымской весны. Крючков отметил, что в данный момент администрация телеканала пытается получить внятный ответ о причинах блокировки.