Жириновский назвал "маразмом" скандал вокруг интервью Меган Маркл и принца Гарри. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали на прошлой неделе телеведущей популярного шоу Опре Уинфри.

"Чего вы лезете в семью? Это королева спросила или кто-то из семьи, спросили у нее - а у ребенка кожа тоже будет темная? Ну, элементарный вопрос. Если у матери кожа темнее, чем у мужа, естественно, у ребенка тоже может быть кожа темнее, светлее - какое это имеет отношение к мировым проблемам? Там уже пошли журналисты - в отставку, расизм, то, се… Ну, накрутили…", - выразил мнение Жириновский.

Он отметил, что подобного рода отношение общественности к проблемам - маразм. Жириновский подчеркнул, что крайние взгляды к национальностям и цвету кожи - это перекос во взглядах общественности.

"Они переживают советский период, когда ничего нельзя было сказать, что может быть квалифицировано, как антисоветское высказывание, понимаете, что мы делаем? Так было при советской власти", - парировал политик.

Напомним, что в своем разговоре Меган Маркл и Гарри отметили, что подверглись неоднозначному, а во многом и расистскому взгляду в Букингемском дворце в период ожидания своего первого ребенка. Меган отметила, что многие переживали за цвет кожи малыша. Но при этом супруга принца не назвала имен.

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