Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали за участие в несогласованной акции

В Москве сотрудники полиции задержали депутата Мосгордумы, члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина из-за его участия в несанкционированной акции, которая прошла 23 января.

- Меня доставили в ОВД Тверского района Москвы. Полицейские заявили, что собираются привлечь меня к административной ответственности за участие в акции 23 января. Пока мне не сказали, по какой статье на меня оформят протокол, - сообщил ТАСС чиновник.

Тем временем, адвокат депутата Сергей Тельнов отметил, что его подопечному может грозить административный арест на 30 суток.