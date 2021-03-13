МИД Украины призвал Россию "открыть доступ" в Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвал Россию "открыть доступ" в Крым.

По мнению руководителя украинского ведомства, это является необходимостью, которая продиктована международным правом.

- Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ, - заявил Кулеба. При этом министр не стал уточнять, какие именно организации или ведомства он имел ввиду.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики по "возвращению" Крыма. По его словам, одним из них является стратегия Киева по "деоккупации" полуострова. Следующими "китами" он обозначил консолидацию, которая, как предполагается, должна объединить "усилия всех партнеров" на базе саммита "Крымской платформы". Третьим украинский министр назвал синергию, которая, по его мнению, будет служить для "восстановления международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над Крымом и Севастополем.