Российская биатлонистка Светлана Миронова оправдала свой результат "секретом" норвежцев Фото: REUTERS

Российская биатлонистка Светлана Миронова в спринте на этапе Кубка мира заняла 52-е место. Свой результат она оправдала "секретом" норвежцев.

По словам спортсменки, у всех биатлонистов, за исключением команды норвежцев, произошел спад, наступление усталости, после Чемпионата мира.

- Норвежцев в расчет брать нельзя. У них есть секрет, который мне бы хотелось узнать, - пожаловалась биатлонистка в эфире "Матч ТВ".