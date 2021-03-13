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Спорт13 марта 2021 4:36

Российская биатлонистка Светлана Миронова оправдала свой результат "секретом" норвежцев

Спортсменка рассказала, почему она заняла 52-е место в спринте на этапе Кубка мира
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Российская биатлонистка Светлана Миронова оправдала свой результат "секретом" норвежцев

Фото: REUTERS

Российская биатлонистка Светлана Миронова в спринте на этапе Кубка мира заняла 52-е место. Свой результат она оправдала "секретом" норвежцев.

По словам спортсменки, у всех биатлонистов, за исключением команды норвежцев, произошел спад, наступление усталости, после Чемпионата мира.

- Норвежцев в расчет брать нельзя. У них есть секрет, который мне бы хотелось узнать, - пожаловалась биатлонистка в эфире "Матч ТВ".