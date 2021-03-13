Зеленский - о санкциях СНБО: Украина дает сдачи

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил последние решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) тем, что Украина "дает сдачи" всем, кто годами "наносил по ней удары".

- Последние решения СНБО вызвали значительный резонанс <...> Я бы описал этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости, - заявил глава государства в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.