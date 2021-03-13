Хет-трик Кирилла Капризова помог «Миннесоте» одержать третью победу подряд Фото: Twitter.com

«Миннесота» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:0, одержав третью победу подряд.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в начале третьего периода за две минуты успел оформил дубль, а в концовке встречи забросил третью шайбу. Спортсмен смог забить на 44-й, 46-й и 60-й минутах. Для россиянина это оказалось дебютным сезоном в лиге, но на сегодняшний день у него уже десять голов в этом сезоне.

Кроме того, забил Йонас Бродин 60-й минуте.

«Миннесота» набрала 33 очка в 25 матчах и теперь занимает второе место в Западном дивизоне. «Аризона» получила 28 очками за 27 игр и расположилась на шестой строчке.

Следующий матч команды проведут в воскресенье, 14 марта, в Сент-Поле (штат Миннесота).