Хет-трик Кирилла Капризова помог «Миннесоте» одержать третью победу подряд
Фото: Twitter.com
«Миннесота» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:0, одержав третью победу подряд.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в начале третьего периода за две минуты успел оформил дубль, а в концовке встречи забросил третью шайбу. Спортсмен смог забить на 44-й, 46-й и 60-й минутах. Для россиянина это оказалось дебютным сезоном в лиге, но на сегодняшний день у него уже десять голов в этом сезоне.
Кроме того, забил Йонас Бродин 60-й минуте.
«Миннесота» набрала 33 очка в 25 матчах и теперь занимает второе место в Западном дивизоне. «Аризона» получила 28 очками за 27 игр и расположилась на шестой строчке.
Следующий матч команды проведут в воскресенье, 14 марта, в Сент-Поле (штат Миннесота).