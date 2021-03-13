В Госдуме ответили на призыв МИД Украины «открыть доступ» в Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который ранее призвал Россию «открыть доступ» в Крым.

Парламентарий, отметил, что в соответствии с российскими правилами посещения полуострова, в Крым могут приезжать «все, кто хочет: и туристы, и зарубежные политики».

«На украинских условиях никто сюда ездить не будет... Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно», - приводит RT слова депутата.

Бальбек добавил, что Кулеба в своём заявлении исказил информацию о ситуации в Крыму, отметив, что никто не препятствует мониторинговым и гуманитарным миссиям ознакомиться с реальной ситуацией.

«Как бы ни изощрялись в словесности украинские дипломаты, на правилах посещения полуострова это никак не отразится. Если различные мониторинговые и гуманитарные миссии действительно захотят ознакомиться с жизнью в Крыму, то им никто не препятствует», - заявил он.

Напомним, ранее Кулебы призвал Москву «открыть доступ» в Крым, заявив, что это является необходимостью, которая продиктована международным правом.