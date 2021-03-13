СБУ возбудила дело из-за соглашений о Черноморском флоте в Крыму Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье о государственной измене по факту подписания Харьковских соглашений с Россией в 2010 году о пребывании Черноморского флоте в Крыму. Об этом сообщение на сайте ведомства.

Как сообщают спецслужбы, расследование ведется в отношении депутатов и государственных служащих, которые в период с 2008 по 2010 год были причастны к подготовке, подписанию и ратификации договора. Имена подозреваемых на данный момент не разглашаются.

«Подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории Автономной республики Крым», - говорится в заявлении СБУ.

Напомним, результатом Харьковских соглашений отношений стало взаимовыгодное сотрудничество. Согласно подписанному соглашению, Украина получила скидку на газ, а Россия возможность нахождения Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет. За подписание документа тогда проголосовали 236 депутатов, против - 226.