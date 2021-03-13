Минздрав РФ разрешил исследования первого в стране биомедицинского клеточного продукта Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения России разрешило провести клинические исследования первого в стране биомедицинского клеточного продукта. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учеными», – сообщил министр.

Мурашко, поясни что продукт способен заменить поврежденную хрящевую ткань, что в свою очередь позволит пациентам избежать травматичного эндопротезирования, то есть операции по замене компонентов сустава имплантантами.

«Это первый биомедицинский клеточный продукт в России, поданный на государственную регистрацию в соответствии с одноименным федеральным законом», - уточнил он.

Как отметил глава Минздрава, разрешение было выдано на основании результатов первого этапа биомедицинской экспертизы, которая была проведена экспертами Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России.

«Уверен, что со временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных российским пациентам, будет расти», - подчеркнул глава ведомства.

Федеральный закон «О биомедицинских клеточных продуктах», который регулирует разработку, исследования и применение в практике медицинских продуктов на основе клеток человека, был принят в 2017 году.