Суд в США временно отменил запрет властей на сотрудничество в Xiaomi Фото: REUTERS

Федеральный суд Соединенных Штатов временно снял запрет на сотрудничество с китайской компанией Xiaomi, которая ранее была внесена в черный список США.

Судья Рудольф Контрерас счел недоказанными обвинения в том, что из-за Xiaomi национальная безопасность США находятся под угрозой.

«Xiaomi - это публичная компания, которая производит коммерческие продукты для гражданского использования … Она ... не связана с лицами, находящимися под контролем КНР или ее спецслужб», - приводит газета The Wall Street Journal слова американского судьи.

В Минобороны Соединенных Штатов такое судебное решение пока что никак не прокомментировали. В китайской компании решение американского суда приветствовали, отметив, что Xiaomi планирует добиться полного снятия запрета на сотрудничество.

Ранее Xiaomi подала в суд на США, добиваясь исключения из черного списка, вхождение в который не позволяет американским инвесторам покупать акции компании.