Алексей Мордашов стал богатейшим бизнесменом России с состоянием $30 млрд

Алексей Мордашов. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и его семьи из-за подорожания акций компании впервые достигло 30 млрд долларов. Согласно данным рейтинга Forbes Real Time, он стал вторым бизнесмена из России, чье состояние превысило данной отметки. Первым был владелец «Норникеля» Владимир Потанин.

В минувшую пятницу, 12 марта, акции «Северстали» показали рост в 4,2 процента, достигнув рекордных 1414 рублей. Стоимость активов Мордашова на этом фоне увеличилась на 341 млн долларов. Кроме того, накануне появилось сообщение о возможном росте спроса на сталь в России в этом году на 3,1 процента.

Согласно данным Forbes Real-Time, на сегодняшний день Мордашов занимает первую строчку в списке богатейших бизнесменов России.

По итогам прошлого года «Северсталь» произвела 11,31 млн тонн стали. Алексей Мордашов, основному владельцу компании, принадлежит 77,02 процента акций.