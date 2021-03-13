Россияне в путешествиях тратят больше всего денег на рестораны и кафе Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время путешествий россияне тратят больше всего средств на кафе и рестораны (39,3 процента). Такие данные приводит опрос сервиса OneTwoTrip.

Кроме того, как передает RT, около трети россиян сообщили, что много денег в путешествиях у них уходит на продукты (37 процентов) и на экскурсии или посещение музеев (35,8 процентов). Примерно четверть респондентов (23,6 процента) сообщила, что выделяет крупные суммы на шопинг и развлечений, а 6,1 процент опрошенных заявили, что много средств уходит на покупку сувениров.

Согласно данным сервиса, 41,9 процента респондентов часто превышают выделенный на поездку бюджет, а 34,8 процента опрошенных заявили, что такое происходит иногда, 11,9 процента - почти всегда держатся в рамках.

В опросе приняли участие 3,4 тысяч россиян.