Hyundai и Kia чаще всего угоняли в России в феврале 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

Самыми угоняемыми автомобилями в феврале 2021 года в России стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota стали.

Как передает сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков, угонщики чаще всего отдавали предпочтение моделям Kia Sportage, Hyundai Solaris и Toyota Camry. Другими популярными часто угоняемыми марками автомобилей стали Range Rover, Lexus и Mercedes-Benz.

«В начале текущего года список лидеров по угоняемости претерпел существенные изменения», - сообщили страховщики, уточнив, что в этом году стали меньше угонять корейские кроссоверы Hyundai Creta и Tucson, а также седаны Kia Optima. При этом к популярным среди угонщиков стали Lada Vesta и Volkswagen Tiguan.

Страховщики также отметили, что активность угонщиков вернулась к допандемическому уровню.