Роскосмос представил фотографии нового дизайна ракет "Союз-2". Фото: Роскосмос

Роскосмос представил новый дизайн ракеты-носителя «Союз-2», пуск которой запланирован на 20 марта текущего года. Как отмечают в госкорпорации она представлена в новом, необычном для неё дизайне.

В Роскосмосе сообщили, что ракета будет окрашена в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания, отметив, что источником вдохновения для такого дизайна стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на московском ВДНХ и окрашен в белый цвет.

Роскосмос представил фотографии нового дизайна ракет "Союз-2". Фото: Роскосмос

«На ракета-носителе «Восток» 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин», - напомнили в Роскосмосе.

Обычно серые окантовки заменят на корпоративный ярко-синий цвет. Как уточнили в госкорпорации именно эти цвета присущий основной символике, а также используются в фирменном стиле Роскосмоса.

Головной обтекатель, который закрывает космическую головную часть, сохранит «стандартный» белый цвет.

«В остальном - оранжевый цвет на носителе заменит синий, а серый будет заменен на белый. Изменится также и цвет переходного отсека - вместо традиционно серого он тоже станет синим», - говорится в заявлении гскорпорации.