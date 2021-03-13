МИД РФ назвал технологическим тупиком блокировку российского контента IT-компаниями США

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Онлайн-платформы США пошли вразнос, блокируя российский контент. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел, назвав подобные меры это смысловым и технологическим тупиком.

«Платформы пошли вразнос ... Это смысловой и технологический тупик. Цифровой контент произвольно и безразборно цензурируется некими модераторами», - написала представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook, отметив, что такие решения принимают без решения суда или профильного компетентного органа власти

По словам дипломата, американские площадки блокируют российский контент, чтобы использовать информационно-технологические возможности для нечестной конкуренции.

Захарова подчеркнула, что действия американских компаний «идут вразрез с международными обязательствами», взятыми Вашингтоном в области обеспечения свободы слова и выражения мнений, в том числе нарушают право на свободный поиск, получение и распространение информации.

Напомним, ране Facebook заблокировал около 530 учетных записей российских пользователей в Instagram. Роскомнадзор направил письмо с требованием объяснить причины блокировки, а также предоставить списки аккаунтов, к которым был ограничен доступ. Позже стало известно о блокировке Facebook доступа к информационным материалам нескольких российских СМИ. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ.