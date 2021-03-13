В России за сутки выявили 9 908 новых случаев коронавируса Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9 908 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на субботу, 13 марта 2021 года, общее число заразившихся за все время пандемии в стране выросло до 4 333 029 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно представленным данным, за прошедшие 24 часа заболевания коронавирусом выявили во всех 85 российских регионах. Наибольшее число снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 1600. Следом идет Санкт-Петербург с показателем 943 случая заражения. Тройку замыкает Московская область с 609 заболевшими.

Среди новых инфицированных около 12,9 процентов не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 475 летальных исхода, а выздоровели 12 868 человек. За весь период пандемии в стране жертвами инфекции стали 91 695 заболевших, всего вылечились 985 897.