Путин поздравил актрису Ирину Алферову с юбилеем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 13 марта, президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Ирину Алферову с юбилеем, отметив, что яркие и самобытные работы актрисы знают и любят зрители. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемая Ирина Ивановна! Поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Вы состоялись в актёрской профессии, всегда трудитесь вдохновенно, с полной отдачей ... Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители», - говорится в поздравлении российского лидера, который пожелал артистке здоровья, благополучия и творческих успехов

Ирине Алферовой исполняется 70 лет. За время своей карьеры народная артистка России получила за время своей карьеры орден Дружбы, а также орден Почета. За вклад в развитие духовных и культурных связей между Россией и Болгарией в 2016 году актрису наградили болгарским «Самарским крестом».