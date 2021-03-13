Депутат Госдумы призвал главу МИД Украины «не выдумывать небылицы» про Крым Фото: REUTERS

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя требования министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу «открыть доступ» на полуостров, призвал главу внешнеполитического ведомства «не выдумывать небылицы» и отметил, что доступ в Крым открыт.

Парламентарий сообщил Кулебе, что для приезда в Крым необходимо просто обратиться в Министерство иностранных дел России и согласовать свой визит. Шеремет отметил, что граждане различных государств, в том числе известные политики, неоднократно посещали полуостров.

«Ни у кого проблем не было и нет... Если Кулеба не знает, как напроситься к нам в гости, чтобы перенять опыт России по развитию своих территорий, то стоит обратиться в МИД РФ и согласовать свой визит», - отметил депутат в интервью РИА Новости, подчеркнув, что «это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности»

Напомним, ранее Кулебы призвал Москву «открыть доступ» в Крым, заявив, что это является необходимостью, которая продиктована международным правом.