Средний чек россиян в супермаркетах вырос до 687 рублей

Исследование показало, сколько денег россияне тратят в супермаркетах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среднем россияне ходят в супермаркеты каждый два дня и тратят там порядка 687 рублей.

- Средний чек одной покупки по карте в супермаркете в минувшем году составил 671 рубль, а в январе 2021 года он вырос до 687 рублей, - пишет РИА Новости со ссылкой на банк "Русский стандарт".

Интересно, что по статистике мужчины ходят в супермаркеты чаще женщин. В среднем на них приходится 13 походов за покупками, а на женщин - 11.

Тратят мужчины также больше, но ненамного. В январе этого года их средний чек насчитывал 708 рублей, а "женский" – 664 рубля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как изменились траты россиян во время пандемии. Как показывает статистика, из-за нахлынувшего кризиса наши соотечественники стали разумнее тратить деньги. Больше половины россиян изменили свои потребительские привычки. Каждый десятый поставил крест на спонтанных покупках, и теперь ходит в магазин только со списком и контролирует траты. Интересно, что 11% россиян начали делать запасу еду. Но примерно столько же, напротив, решили жить сегодняшним днем, покупая часто, но понемногу.