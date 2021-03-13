Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина задержаны на форуме в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на форуме муниципальных депутатов полиция задержала муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. О задержании сообщил член столичной ОНК Марина Литвинович.

«Все муниципальные депутаты, а также те, кто приехал из региона, которые были на съезде, задержаны», - приводит РИА Новости слова правозащитницы, которая уточнила, что среди задержанных были муниципальные депутаты Яшин и Галямина, а также Ройзман.

Литвинович сообщила, что опоздала на форум, «поэтому держится в стороне», и не смогла назвать точное число задержанных, а также причину задержаний.

Яшин подтвердил агентству факт своего задержания, уточнив, что причину задержания ему пока не объяснили.

Анастасия Буракова, координатор «Объединенных демократов» (проект межрегиональной общественной организации «Открытый Петербург»*) сообщила, что в субботу, 13 марта, проходил форум проекта, на который съехались муниципальные депутаты со всей страны для обсуждения стратегии на ближайший электоральный цикл, а также для того, чтобы поделиться опытом.

«Всех задержали, кто принимал участие и в качестве слушателя, и в качестве спикера. Причину не назвали. Пока вывели всех на улицу, стоят у гостиницы», - заявила она.

*Организация признана в РФ иноагентом.