Немецкий депутат оценила шансы на одобрение «Спутника V» в Евросоюзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутника V» должна иметь те же шансы на одобрение в Евросоюзе, что и другие препараты. Такое заявление сделала сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель, отметив, что это обеспечит реальную конкуренцию вакцин

«Я надеюсь, что у "Спутника V" те же шансы на одобрение, что и у других вакцин. Это позволит сохранить реальную конкуренцию вакцин в Европе», - приводи РИА Новости слова немецкого депутата.

Напомним, ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха в Германии, которая выносит рекомендации по вакцинации в стране, одобрил российскую вакцину «Спутник V». Томас Мертенс назвал препарат хорошим и заявил, что российские ученые имеют богатый опыт в работе с вакцинами. Кроме того, он отметил, что сейчас в ФРГ наблюдается нехватка вакцин от коронавируса.