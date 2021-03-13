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В мире13 марта 2021 12:52

Протестующие у здания МИД Армении сообщили о завершении акции

Ранее полиция оцепила здание МИД из-за акции противников Пашиняна
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Протесты в Армении

Фото: REUTERS

В субботу, 13 марта, в Ереване правоохранительные органы оцепили здание Министерства иностранных дел Армении из-за анонсированной акции протеста объединенной оппозиции, выступающей за отставку премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Сторонники оппозиции ожидали, что в здание Министерства иностранных дел приедет глава правительства. «Мы встретим его перед зданием министерства иностранных дел, чтобы еще раз озвучить наше требование - "Армения без Никола"», - написало ранее в Facebook оппозиционное «Движение спасения родины».

Однако через некоторое время протестующие заявили о завершении акции, им так не удалось помешать премьер-министру войти в здание внешнеполитического ведомства.

Напомним, протестные акции в Армении усилились после того, как отставки премьера и всего правительства республики потребовали Вооруженные силы Армении, заявив, что кабмин больше не в состоянии «принимать адекватные решения».