Путин о причине проведения референдума в Крыму: чтобы не повторился Донбасс

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято для того, чтобы в Крыму не повторился Донбасс. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Президент России указал на то, что когда действия в Крыму проходили «последовательно и достаточно жестко», то возможны были такие же «трагические события», которые сегодня можно наблюдать в Донбассе. «И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», - сказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова, отрывок которого был показан в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Путина, конечная цель заключалась в том, чтобы дать возможность людям выразить свое мнение о том, как именно они хотят жить дальше.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в ходе референдума, который состоялся в 2014 году, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики. После прошедшего голосования Украина закрыла пункты пропуска на полуострове, а с июля 2016 года украинский МИД предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от «незаконных поездок» на полуостров.