Составлен рейтинг российских регионов по росту преступности в 2020 году Фото: Александр ДЫБИН

Лидером рейтинга по росту преступности среди российских регионов России на душу населения по итогам прошлого года стал Севастополь. Этот субъект назвали в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, преступность в Севастополе выросла на 44 процента по сравнению с предыдущим годом. В тройке лидеров также оказались Санкт-Петербург, где за год преступность выросла на 26 процентов и Ленинградская область (около 13 процентов).

По улучшению криминогенной обстановки лидируют три региона: Чечня, Северная Осетия и Адыгея. Согласно представленным данным, преступность по итогам прошлого года в этих субъектах упала на 17, 15 и 12,4 процента, соответственно.

Как уточнили в ведомстве, в расчете на 100 тысяч населения в прошлом год зафиксировали 1 393 противозаконных деяния, из них 384 - тяжкие и особо тяжкие. При этом более 1,6 миллиона преступлений (или 80,4 процента) совершали в городах и поселках городского типа, каждое пятое преступление было совершено в сельской местности (390,3 тысячи).

Отмечается, что за последние пять лет общий уровень преступности снизился с 1 608,1 до 1 392,7, однако показатель по особо тяжким и тяжким преступления вырос с 350,2 до 383,7.