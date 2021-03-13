Курс биткойна вновь обновил исторический максимум

Биткоин обновил исторический рекорд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 13 марта, курс криптовалюты биткойн поднялся выше 59 тысяч долларов и достиг очередного максимума.

Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи CoinDesk, в ходе торговой сессии к 13:21 по московскому времени биткойн подорожал на 5,43 процента и поднялась до отметки 59,06 тысяч долларов за единицу криптовалюты. Буквально через семь минут криптовалюта вновь обновила исторический максимум, подорожав до 59,37 тысяч долларов за единицу криптовалюты (+5,89 процента).

Напомним, ещё в декабре прошлого года курс криптовалюты составлял чуть больше 20 тысяч долларов, однако 21 февраля 2021 года стоимость биткоина побила исторический рекорд и превысила отметку в 58 тысяч долларов, но, как писал сайт kp.ru, после достижения этого максимума криптовалюта начала резко терять в цене.