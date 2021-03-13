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Политика13 марта 2021 13:42

Болгарский журналист оштрафован за представление с ансамблем у здания МИД РФ для Захаровой

Корреспондент «Медиа Мост Болгария» хотел сделать предложение дипломату
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы задержали четырех человек у здания Министерства иностранных дел России, устроивших представление с ансамблем в кавказкой национальной одежде и с игрушечным оружием, для того, чтобы сделать предложение официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Среди задержанных журналист из Болгарии Борис Анзов.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, один из мужчин был на коне.

В отделе полиции болгарский журналист сообщил, что пришел к зданию МИД РФ сделать предложение Захаровой. На Азарова был составлен административный протокол за «мелкое хулиганство» с административным штрафом в размере 500 рублей. Игрушечное оружие было изъято.

Корреспондент «Медиа Мост Болгария» Анзов регулярно посещает брифинги для журналистов, которые проводит Захарова, и неоднократно преподносил ей подарки, в том числе картину собственного исполнения, а также национальное болгарское платье, в котором дипломат пообещала сделать фотосессию.