Болгарский журналист оштрафован за представление с ансамблем у здания МИД РФ для Захаровой

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы задержали четырех человек у здания Министерства иностранных дел России, устроивших представление с ансамблем в кавказкой национальной одежде и с игрушечным оружием, для того, чтобы сделать предложение официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Среди задержанных журналист из Болгарии Борис Анзов.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, один из мужчин был на коне.

В отделе полиции болгарский журналист сообщил, что пришел к зданию МИД РФ сделать предложение Захаровой. На Азарова был составлен административный протокол за «мелкое хулиганство» с административным штрафом в размере 500 рублей. Игрушечное оружие было изъято.

Корреспондент «Медиа Мост Болгария» Анзов регулярно посещает брифинги для журналистов, которые проводит Захарова, и неоднократно преподносил ей подарки, в том числе картину собственного исполнения, а также национальное болгарское платье, в котором дипломат пообещала сделать фотосессию.