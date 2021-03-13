Распродажа туров с кешбэком за поездки по России пройдет в марте-апреле 2021

Распродажа туров с кешбэком за поездки по России пройдет в марте-апреле Фото: Олег ЗОЛОТО

В России вновь возобновляется программа туристического кешбэка за путешествия по стране. Распродажа туров начнется до конца марта и захватит апрель. А отправиться на отдых в рамках программы можно будет до июня. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

- Проектом распоряжения предлагается выделить Ростуризму в 2021 году средств на первый этап программы туристического кешбэка текущего года. Предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тыс. туристских услуг для граждан Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Напомним, впервые эту акцию запустили в августе 2020 года, а второй этап начался в октябре. Тогда получить кешбэк можно было в том числе за поездки на новогодние каникулы, чем многие путешественники и воспользовались.

В общей сложности в прошлом году возврат средств за отдых в России получили 300 тысяч человек, то есть, 2 миллиарда рублей на всех. Однако изначально было выделено 15 миллиардов. Поэтому оставшиеся средства решили перенести на 2021 год. Сумма кешбэка - 20% от стоимости поездки, но не больше 20 тысяч рублей.