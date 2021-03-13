Лукашенко назвал претензии «Евровидения» к песне Белоруссии хорошим пиаром

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал хорошим пиаром претензии Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне от белорусской группы «Галасы ЗМеста» на «Евровидении», которые отметили, что композиция «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на конкурсе. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар», - заявил белорусский лидер после участия в спортивном празднике «Минская лыжня».

При этом Лукашенко не исключил замены песни для белорусских участников. «Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», - отметил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее представители ежегодного музыкального конкурса заявили, что песня «Я научу тебя» группы «Галасы» в нынешнем варианте не может участвовать, так как «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Музыканты белорусский группы активно поддерживают нынешнего президента страны, а основной идеей коллектива стали композиции сатирического характера.