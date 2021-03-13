Россия может сохранить право проведения ЧМ-2022 по стрельбе, несмотря на решение CAS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) намерена сохранить Россию местом проведения Чемпионата мира 2022 года по стрельбе.

Как передает портал Insidethegames, Международная федерация стрелкового спорта собирается уведомить Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о том, что перенос турнира из России «юридически и практически невозможен». По данным издания, федерация подчеркивает, что перенос Чемпионата мира 2022 года по стрельбе «может даже поставить под угрозу существование ISSF».

Чемпионата мира 2022 года по всем дисциплинам стрелкового спорта должен пройти в августе 2022 года в комплексе Foxlodge, который расположен в подмосковном Игнатово.

Напомним, в декабре прошлого года CAS вынес решение, согласно которому России запрещено демонстрировать флаг и гимн на Олимпиадах сроком на два года, а также страна не в праве в течение двух лет претендовать на проведение у себя Кубков мира и Олимпиад.