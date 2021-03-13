Экс-премьер Украины назвал «реальным хозяином» страны американцев

Николай Азаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Реальными хозяевами Украины являются американцы. Так считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, который отметил, что этот факт понимают и кураторы незалежной.

«И поэтому, например, "Партия регионов", это ведущая политическая сила Украины в прошлом, была запрещена», - уточнил экс-премьер в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Азаров, события 2014 года на Украине произошли при содействии Вашингтона и Лондона. По его словам, так называемый штаб переворота находился в американском посольстве, а англичан экс-премьер назвал «большими специалистами в этом плане».

«А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича», - заявил Азаров, указав на то, что данный план разработали еще во время «оранжевой революции».

Как писал сайт kp.ru, бывший премьер Украины также сравнил российскую и украинскую пенсии, заявив, что российские пенсионеры получают больше, и на сегодняшний день его родина является беднейшей страной в Европе «абсолютно по всем параметрам»,