Лукашенко назвал лживым фильм о своей «роскошной жизни». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фильм, в котором рассказывается о его "роскошной жизни"

Напомним, что полуторачасовой ролик ранее был опубликован в интернете. В видео рассказывается о коррупции в республике среди представителей власти.

"Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Он добавил, что самое страшное для него - это опозориться перед своим народом.

"Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать", - сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что оппозиция взялась за эту тему зря и это "уже неприлично".

"Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам", - заявил белорусский президент. По словам Лукашенко, сам фильм он не видел, и у него нет на это времени.

"Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет", - уточнил президент Белоруссии.