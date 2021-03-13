Фигурист Александр Жулин предложил использовать музыку российских композиторов вместо гимна на Олимпиаде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с российским гимном на Олимпиаде в Токио до сих пор остается напряженной. Что будет играть во время награждения российских спортсменов, пока неизвестно. Поступало уже очень много предложений: песни "Катюша", "День Победы" и даже гимн СССР.

Известный фигурист и призер Олимпийских игр Александр Жулин рассказал, что думает по этому поводу.

- В тишине стоять – это, конечно, бред, это очень плохо. Все-таки желательно отстоять какую-то узнаваемую музыку, если уж не разрешат гимн Советского Союза, то пусть играет произведение какого-нибудь русского композитора, Шостаковича, например, - заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Между тем международный спортивный арбитраж (CAS) уже запретил использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпиаде. Александр Жулин объяснил, это тем, что "Катюша" уже стала неофициальным гимном российских спортсменов по всему миру. Поэтому неудивительно, что ее запретили.

При этом, фигурист отметил, что музыка - не самое главное, что волнует спортсменов на Олимпиаде.

- Первое место все-таки ценнее какой бы то ни было музыки. Так что музыка все-таки вторична, на мой взгляд, - заключил он.