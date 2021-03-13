Олимпийский комитет РФ готов заменить песню "Катюша", в случае ее запрета на Олимпиадах в Токио и Пекине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийский комитет России готов заменить песню "Катюша", если она будет запрещена на Олимпиадах в Токио и Пекине. Об этом в субботу сообщает пресс-служба ОКР.

"Композиция "Катюша" была предложена Комиссией спортсменов ОКР, и на текущий момент мы ждём официальное решение и позицию от Международного олимпийского комитета. Прежде всего, чтобы как можно быстрее определить приемлемый для всех сторон вариант", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что на замену ОКР готов представить несколько композиций.

"Мы убеждены, что окончательный выбор не станет проблемой или предметом острых дискуссий", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Олимпийский комитет России предложил использовать песню "Катюша" вместо запрещенного государственного гимна РФ на Олимпиадах в Токио и Пекине. Спортивный Арбитражный суд не дал согласие на использование композиции на международных соревнованиях.

Ранее председатель комиссии ОКР ответила на запрет "Катюши" на Олимпиадах. Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая отметила, что решение по гимну для соревнований нужно принимать быстро, так как времени не так много.