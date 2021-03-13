"Это значительная потеря": демограф оценил снижение ожидаемой продолжительности жизни из-за коронавируса

Демограф оценил снижение ожидаемой продолжительности жизни из-за коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за коронавируса ожидаемая продолжительность жизнь в России понизилась на два года. Такое снижение произошло впервые с 2003 года. Демограф Владимир Тимаков объяснил, что все это значит и чем нам грозит.

- Это, конечно, значительная потеря. У нас была потеря продолжительности жизни в ходе 90-х, к началу нулевых мы потеряли около 5 лет. Потом мы это восстановили, перекрыли. Был достаточно позитивный процесс, начиная с 2004-го, - объяснил специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

Между тем, правительственный план предполагает, что к 2030 ожидаемая продолжительность жизни должна возрасти до 78 лет. По словам демографа, пока сложно сказать, удастся ли достигнуть этого показателя. Это зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией.

Если в ближайшие пару лет большая часть населения вакцинируется, а медики научатся лучше справляться с заболеванием, то это вполне достижимый показатель.

- То есть это будет просто такой провал, ямка, из которой мы выйдем на прежний уровень. А если вирус будет дальше распространяться, появляться новые штаммы, то, конечно, мы можем серьезно потерять, и дай бог, нам тогда вернуть хотя бы тот уровень, который был в 19-м году, - заключил Тимаков.