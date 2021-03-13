МВД прокомментировало задержание 200 человек на форуме нежелательной организации

МВД прокомментировало задержание 200 человек на незаконной акции в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МВД прокомментировали задержание 200 человек, которые приняли участие на незаконной акции в Москве 13 марта.

"В одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан - представителей общественной организации предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты", - сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что форум проводили "Объединенные демократы" - проект нежелательной в РФ организации "Открытая Россия".

Сотрудники полиции пресекли противоправные действия. В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек. Среди них муниципальные депутаты Сергей Соколов и Юлия Галямина, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналист Владимир Кара-Мурза-младший, а также исполнительный директор «Открытой России» и организатор форума Андрей Пивоваров. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством.